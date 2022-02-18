Глава Научного совета о провале в деле вакцинации: стрельба себе в ногу была эффективной
В Эстонии темп прививочной кампании капитально снизили ожидания отмены паспорта вакцинации, считает руководитель Научного совета при правительстве, профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс.
"Совершенно ясно, что все эти рассказы о том, как мы вот-вот отменим COVID-паспорта и заменим их экспресс-тестами, и поэтому прививки не нужны, — все эти разговоры снизили темп вакцинации и полностью свели на нет кампанию по бустерной дозе, которую министр Танель Кийк пытался провести вместе с Министерством социальных дел", — сказал Тойво Майметс.
По данным Департамента здоровья, в среду, к примеру, курс вакцинации в Эстонии начали лишь 110 человек, а в четверг и того меньше — 97 человек.
"Стрельба себе в ногу была полностью эффективной", — сказал Майметс.
По мнению профессора, сейчас в обществе возникло такое чувство, что скоро придет весна, волна омикрона закончится и всё будет хорошо.
"Не будет. В самом деле не будет", — предупреждает Майметс.
Маргус Варьяк: поезд вакцинации ни для кого не ушел
Член научного совета, профессора кафедры психофизиологии Тартуского университета Яанус Харро считает, что вакцинация — вопрос защиты как всего общества, так и отдельного лица. "Если бы мы смогли вновь поднять вакцинацию, то смогли бы поскорее начать жить полноценной жизнью", — говорит он.
Такого же мнения придерживается член научного совета, профессор-вирусолог Тартуского университета Маргус Варьяк.
"Если есть люди, которые думают, что их поезд уже ушел и они уже не успеют вакцинироваться, то на самом деле научные данные показывают: и первое вакцинирование препаратом Pfizeri или Moderna уже снижает риск оказаться в больнице", — сказал Варьяк. "За две недели это повышает количество антител, и если сделать бустерную дозу, то человек будет очень хорошо защищен и от омикрона".
Поэтому, как отмечает Варьяк, и сейчас еще не поздно начать курс вакцинации.
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