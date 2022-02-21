Кинокритик о новом фильме про эвтаназию: это почти комедия
Принять ислам. Отбросить копыта. Протянуть ноги. Сыграть в ящик. Уйти за радугу (пафосно и слащаво). Обрести вечный покой. Отдать богу душу. Сколько ещё существует эвфемизмов, означающих ”умереть”? И это только в одном отдельно взятом языке. Объяснимо, хотя и удивительно, что мы не говорим о том процессе, который нам всем предстоит пройти, что мы стремимся как можно меньше о нём думать и всячески смазывать его значение, если уж речь о нём и заходит.
У Франсуа Озона, режиссёра, несомненно, интересного, плодовитого и заслуживающего всяческого внимания и изучения, среди его многочисленных полотен попадаются фильмы-концепции, которые, есть такое ощущение, снимаются только ради того, чтобы обозначить феномен и высказать отношение Озона к нему. Года три-четыре назад он представлял вниманию публики фильм ”По воле Божьей”, только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть: педофилия среди католических священников — во-первых, существует, во-вторых — это плохо. Теперь вот ”Всё прошло хорошо”. Тоже из числа таких фильмов-деклараций.
Это кино про эвтаназию, если кто не в курсе. Про то, что Озон считает её возможным и даже естественным ходом вещей для некоторых людей. Андре, 85-летний герой фильма, пережил инсульт и вроде бы даже более-менее от него оправился, насколько это возможно в его возрасте и положении. Но мысль об эвтаназии как-то очень сильно в нём укоренилась, большую часть фильма кажется, что он собирается к ней прибегнуть исключительно назло собственным дочерям, вокруг одной из которых, Эммануэль, и вертится повествование.
По сюжету писать больше не о чем, правда, в отличие от ”По воле Божьей” здесь есть даже некоторая интрига, не умирающая (ха-ха) до самого конца. У людей, подписавших заявку на эвтаназию, есть право передумать буквально до самого-пресамого конца, и мы, уже привыкшие к сумасбродному самодуру Андре и даже успевшие к нему немного привязаться, надеемся, что он этой опцией воспользуется. Ну мало ли, ну вдруг жизнь, как писал Даниил Хармс, победит смерть неизвестным природе способом.
Главное достоинство фильма ”Всё прошло хорошо” — его лёгкость. Это почти комедия. Комедия про то, как человек решил добровольно уйти из жизни, а близкие ему в этом начинании помогают. Или, во всяком случае, не мешают. В этом смысле Озон не пошёл самым простым из возможных путей — не стал прошибать зрителя на слезу и расковыривать только-только зарубцевавшееся. Подготовка к смерти показана в фильме как достаточно обыденная вещь, как подготовка к путешествию, например, от происходящих в фильме мелких событий не веет безысходностью и какой-то мнимой мрачной торжественностью. Андре, а вместе с ним и его дочери (нужно, наверное, отдельно сказать, что одну из них, главную героиню фильма, играет мечта позднесоветских школьников Софи Марсо) живут одним днём и двигаются к намеченной цели поэтапно.
Озон бегло касается темы ”эвтаназия и юстиция”, вообще не заостряя на ней внимание, снова только обозначая контуры проблемы. Видимо, не об этом он хотел нам сказать. И совсем, к счастью, не обращается к теме ”эвтаназия и религия”, иначе, как мне кажется, фильм грозил стать тяжеловесным и противоречивым. Видимо, и это отдельно радует, и не об этом.
В общем, можно только позавидовать Франсуа и поставить себе цель обрести столь же лёгкое отношение к смерти, не предполагающее использование эвфемизмов и умалчивание о её фигуре.
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