Кинокритик о новом фильме про эвтаназию: это почти комедия

Принять ислам. Отбросить копыта. Протянуть ноги. Сыграть в ящик. Уйти за радугу (пафосно и слащаво). Обрести вечный покой. Отдать богу душу. Сколько ещё существует эвфемизмов, означающих ”умереть”? И это только в одном отдельно взятом языке. Объяснимо, хотя и удивительно, что мы не говорим о том процессе, который нам всем предстоит пройти, что мы стремимся как можно меньше о нём думать и всячески смазывать его значение, если уж речь о нём и заходит.

У Франсуа Озона, режиссёра, несомненно, интересного, плодовитого и заслуживающего всяческого внимания и изучения, среди его многочисленных полотен попадаются фильмы-концепции, которые, есть такое ощущение, снимаются только ради того, чтобы обозначить феномен и высказать отношение Озона к нему. Года три-четыре назад он представлял вниманию публики фильм ”По воле Божьей”, только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть: педофилия среди католических священников — во-первых, существует, во-вторых — это плохо. Теперь вот ”Всё прошло хорошо”. Тоже из числа таких фильмов-деклараций.

Это кино про эвтаназию, если кто не в курсе. Про то, что Озон считает её возможным и даже естественным ходом вещей для некоторых людей. Андре, 85-летний герой фильма, пережил инсульт и вроде бы даже более-менее от него оправился, насколько это возможно в его возрасте и положении. Но мысль об эвтаназии как-то очень сильно в нём укоренилась, большую часть фильма кажется, что он собирается к ней прибегнуть исключительно назло собственным дочерям, вокруг одной из которых, Эммануэль, и вертится повествование.