Распространение коронавируса: на карте только одна зеленая точка

По словам советника по вопросам окружающей среды Департамента здоровья Мерли Йыэмаа, уровень вируса в сточных водах несколько уменьшился по сравнению с предыдущей неделей. ”Помимо красных точек на карте есть еще оранжевые и желтые точки, Курессааре — единственная зеленая точка на карте”, — добавила она. По словам Йыэмаа, содержание вируса в сточных водах по-прежнему высокое в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Центральной Эстонии и Тартумаа.