18.02.2022, 13:11
Распространение коронавируса: на карте только одна зеленая точка
ФОТО: Kuvatõmmis
Результаты проведенного Департаментом здоровья исследования сточных вод показывают, что количество коронавируса в сточных водах несколько уменьшилось, что может быть связано с обильными осадками.
По словам советника по вопросам окружающей среды Департамента здоровья Мерли Йыэмаа, уровень вируса в сточных водах несколько уменьшился по сравнению с предыдущей неделей. ”Помимо красных точек на карте есть еще оранжевые и желтые точки, Курессааре — единственная зеленая точка на карте”, — добавила она. По словам Йыэмаа, содержание вируса в сточных водах по-прежнему высокое в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Центральной Эстонии и Тартумаа.
Отмечается, что на результат исследования на этой недели могли повлиять обильные осадки.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.