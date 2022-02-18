Лийметс: Украина выполнила ряд положений Минских соглашений, очередь за Россией

Министр отметила, что последние месяцы мы наблюдаем неуклонное увеличение численности российских войск у границ Украины и никаких признаков сокращения военного присутствия не видно.

Отвечая на вопрос о возможных двусторонних уступках, Лийметс отметила, в общих чертах на него ответить невозможно, нужно понимать, что это за уступки. ”Поскольку здесь мы говорим о связанном с безопасностью в Украине кризисе, то первостепенное значение имеет, конечно же, прекращение аннексии Крыма Россией. Возвращение к выполнению Минских соглашений в нормандском формате и урегулирование этого конфликта мирным путем. Здесь важно отметить, что именно Россия нарушила международное право и территориальной целостность другой страны", — сказала глава МИД.

Возможно ли, что в какой-то момент Германия и Франция побудят Украину выполнить Минские соглашения в том виде, в котором это видит Россия? "Минские соглашения ставят перед обеими сторонами очень четкие задачи. Прежде всего я хотела бы выразить признательность Украине, которая со своей стороны выполнила ряд положений по реализации соглашений. Теперь мы ожидаем того же и от другой стороны, то есть и Россия должна начать выполнять Минские соглашения. Я очень надеюсь, что Германия и Франция будут нейтральными посредниками в этом процессе и помогут его направить без политического влияния или давления", — ответила Лийметс.

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