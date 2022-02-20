Профессор Рут Калда: от чего умирают спустя год переболевшие COVID-19 люди?

Как мы уже сообщали, недавно проведенное исследование показало, что люди старше 60 лет имеют более высокий риск смерти, чем люди старше 60 лет, у которых не было Covid-19. Риск смерти почти в четыре раза выше на втором месяце после болезни Covid-19. Далее он постепенно снижается, но спустя 12 месяцев после болезни он все еще в два раза выше.

Один из соавторов научной работы профессор семейной медицины Тартуского университета и член ученого совета Рут Калда уточнила для издания Forte, от чего умирали в Эстонии переболевшие ковидом люди.

"Впереди идут болезни сердечно-сосудистой системы. А также аритмия сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, болезни кровеносных сосудов мозга. Вторую большую группу составляют болезни дыхательных путей, недостаточность дыхания", — сказала Калда.

К тому же, в разы чаще переболевшие COVID-19 в отличие от других умирают от различных опухолевых заболеваний.

Согласно опубликованному в журнале Lancet препринту исследовательской работы, в исследование были включены все люди, тест которых на SARS-CoV-2 был положительным в первый год эпидемии с 26 февраля 2020 года по 28 февраля 2021 года. Это в общей сложности 66287 человек. Их данные сравнивались с контрольной группой подобранных случайным образом людей, не болевших коронавирусом (всего 254 967 человек). Ученые учитывали данные о смертности людей до 14 ноября 2021 года, т.е. за пациентами наблюдали в течение 12 месяцев после заболевания.

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