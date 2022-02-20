Новости Эстонии
20.02.2022, 19:17

Профессор Рут Калда: от чего умирают спустя год переболевшие COVID-19 люди?

 
Рут Калда
ФОТО: Raivo Tasso
Переболевшие ковидом пожилые люди и через год умирают по сравнению со своими непереболевшими сверстниками в два раза чаще — от усугубившихся сопутствующих болезней. Это выяснилось в результате проведенной недавно учеными Тартуского университета научной работы.

Как мы уже сообщали, недавно проведенное исследование показало, что люди старше 60 лет имеют более высокий риск смерти, чем люди старше 60 лет, у которых не было Covid-19. Риск смерти почти в четыре раза выше на втором месяце после болезни Covid-19. Далее он постепенно снижается, но спустя 12 месяцев после болезни он все еще в два раза выше.

Один из соавторов научной работы профессор семейной медицины Тартуского университета и член ученого совета Рут Калда уточнила для издания Forte, от чего умирали в Эстонии переболевшие ковидом люди.

"Впереди идут болезни сердечно-сосудистой системы. А также аритмия сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, болезни кровеносных сосудов мозга. Вторую большую группу составляют болезни дыхательных путей, недостаточность дыхания", — сказала Калда.

К тому же, в разы чаще переболевшие COVID-19 в отличие от других умирают от различных опухолевых заболеваний.

Согласно опубликованному в журнале Lancet препринту исследовательской работы, в исследование были включены все люди, тест которых на SARS-CoV-2 был положительным в первый год эпидемии с 26 февраля 2020 года по 28 февраля 2021 года. Это в общей сложности 66287 человек. Их данные сравнивались с контрольной группой подобранных случайным образом людей, не болевших коронавирусом (всего 254 967 человек). Ученые учитывали данные о смертности людей до 14 ноября 2021 года, т.е. за пациентами наблюдали в течение 12 месяцев после заболевания.

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