СЕГОДНЯ | Короткая программа у спортивных пар. Смогут ли чемпионы мира обойти хозяев Олимпиады?

Команду России в парном катании представят действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова — Владимир Морозов и чемпионы Европы-2020, бронзовые призеры чемпионата мира-2021 Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Фаворитами соревнований, помимо россиян, являются китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, которые установили новый мировой рекорд во время короткой программы спортивных пар в командном турнире Олимпийских игр 2022 года - они набрали 82,83 балла. Примечательно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла.

Китайская пара Вэньцзин Суй и Цун Хань входила в этот олимпийский цикл безоговорочным фаворитом, но на чемпионате мира в Стокгольме уступила новым ученикам Тамары Москвиной Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.