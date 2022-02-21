ВИДЕО | На эстонском берегу настала пора рождения тюленят!

Кадры записи позволяют насчитать по меньшей мере 25 новорожденных тюленей. Тюленята собраны на берегу в своеобразный детский сад, в стороне от лежбища — там им находиться безопаснее.

Нужно понимать, что находящиеся на берегу тюленята в человеческой помощи не нуждаются. Любое общение с тюлененком может угрожать ему. Не нужно дотрагиваться до него, кормить, фотографироваться с ним или, что еще хуже, брать его с собой.

Встретив тюлененка, следует просто отойти от него. Гуляя с собакой по пляжу, вы должны держать её на поводке, так как это может представлять реальную опасность для тюленёнка.

Если вам кажется, что животное все еще нуждается в помощи, сообщите об этом в Департамент окружающей среды на бесплатный номер 6331313 или 1313.

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