"Это может вызвать в обществе напряжение". Рийна Сиккут: Эстония должна быть готова к приему украинских беженцев

Сиккут в своей статье в Eesti Päevaleht предупреждает, что в случае военного конфликта на Украине, оттуда без сомнения потекут беженцы. И прежде всего они направятся в соседние страны и в страны, где существуют украинские общины. То есть — и в Эстонию.

"Задача Эстонии — быть к этому готовой. Учитывая, какая слабая была готовность к внезапно ударившему коронакризису и то, в какое препирательство вылился поиск политических решений в части энергетического кризиса, в обществе есть понятное ожидание, что у правительства должен быть план для различных сценариев, в том числе и в случае наплыва в Эстонию украинских беженцев. И этот план нужно общественности разъяснить", — считает Сиккут.

"Для Эстонии важно, чтобы мы знали, кто к нам въезжает, чтобы пребывание в Эстонии было законным. Нужно обговорить вопросы размещения, разрешений на работу, доступность медицинской помощи, обеспечения детям возможности продолжить образование. Конечно, это сложно, затратно и может вызвать в обществе напряжение. Поэтому и нужно уже готовиться", — добавила депутат парламента.

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