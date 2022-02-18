Йоханнес Бё выиграл последнее биатлонное золото на Олимпиаде в Пекине

В гонке приняли участие 30 лучших биатлонистов по итогам предыдущих дистанций. Увы, эстонских спортсменов среди них не оказалось.

Главными фаворитами являлись лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон-Майе и норвежец Йоханес-Тиннес Бё, которые уже завоевывали в Пекине золотые медали.

В итоге звание фаворита оправдал только Бё-младший, в итоге выигравший гонку. А вот его соперник "застрелился" на последней стрельбе, допустив сразу три промаха и выпал из числа призеров. У француза 4-е место.

Серебро гонки досталось шведу Мартину Понсилуоме, допустившему лишь два промаха на дистанции - меньше других лидеров. На финише он отстал от допустившего 4 промаха Бё на +40.3 секунды. Бронза у Вельте Кристиансена из Норвегия (+1:12.5). Свои коррективы в итоговый протокол внесла погода — из-за сильного ветра гонщики совершили большое количество промахов.

Сборную России в гонке представляли Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Александр Логинов, за Украину бежали Дмитрий Пидручный и Артем Прима, цвета Беларуси защищал Антон Смольский. Лучшим из этой группы оказался Логинов - допустив 7 промахов он занял 17-е место (+2:51.8).