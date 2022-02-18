За сутки прибавилось 6728 новых случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 18 февраля в больнице находится 553 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 301 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 198, или 65,8%, не вакцинированы и 103, или 34,2%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,8 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 7,8 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 91 новую историю болезни, из которых в 46 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 44 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерли четыре зараженных коронавирусом: 72-летний мужчина, 75-летний мужчина, 79-летняя женщина и 86-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 11 332 результата теста, из которых 6728 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 331,4 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 508,7 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1266 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 97. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 423 456 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 62,9%.

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