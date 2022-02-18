7 советов LHV по защите ваших денег от мошенников

Банк LHV советует всего лишь прислушиваться к предупреждениям и при возникновении подозрений проявлять повышенную осторожность, а также дает некоторые конкретные советы по защите ваших денег от мошенников:

1. Установите лимиты

Пересмотрите лимиты по карточкам и перечислениям, насколько возможно уменьшив их суммы. При необходимости вы всегда сможете изменить лимиты по карточке в мобильном приложении или в интернет-банке.

2. Сбережения лучше хранить на отдельном счете

Рекомендуем хранить сбережения отдельно от средств для повседневных расчетов. Для этого нужно открыть отдельный счет и совершать все обычные операции на одном счете, а сбережения хранить на другом. И не заказывайте для своего ”сберегательного” счета банковскую карточку.

3. Банк никогда не отправляет вам ссылки по SMS

Если вы получите SMS-сообщение от имени вашего банка, но со ссылкой на интернет-страницу, скорее всего, оно является мошенническим. Банк никогда не отправляет ссылки по SMS. Ни в коем случае не нажимайте на эти ссылки.

4. Банк не спрашивает ваш PIN-код или номер карты

Банку незачем запрашивать у вас по телефону или электронной почте номер банковской карты или CVV-код, идентификаторы пользователя, пароли или PIN-коды. Если такое происходит, скорее всего, это мошенничество.

5. Сомнительные отличия интернет-банка или мобильного приложения

Если картинка на сайте или в приложении банка кажется странной, немедленно прервите операцию и сообщите об этом в LHV. Банк проверит, не является ли данный ресурс мошенническим. Оригинальный сайт имеет правильный веб-адрес, корректные страницы с работающими ссылками и маленький зеленый символ навесного замка в адресной строке браузера.

6. Установите на мобильном телефоне блокировку экрана

Для того, чтобы удобно и безопасно пользоваться банковским и другими важными приложениями, защитите свой телефон блокировкой экрана.

7. PIN2 — это ваша цифровая подпись

PIN2 — практически то же самое, что и обычная подпись на бумаге. Следите за тем, что именно вы подписываете, так как PIN2 используется только для подписания договоров. Для входа в интернет-банк PIN2-код банки не запрашивают.