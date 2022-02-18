Таллиннский кредитный союз – безопасная гавань для ваших денег

По сообщению Банка Эстонии, в конце прошлого года остаток по вкладам жителей Эстонии составлял 10,8 миллиарда евро. Для сравнения: объем доходов Эстонской Республики в прошлом году составил 11,2 миллиарда евро, а это значит, что объем вкладов сопоставим с государственным бюджетом. Но это еще не все. Согласно статистике Банка Эстонии, остаток по вкладам в прошлом году увеличился примерно на 20 процентов. Это очень стремительный рост, который показывает, что дела у нас как будто идут лучше, чем когда-либо ранее.

К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются. Преимущественная доля вкладов людей, живущих в Эстонии – это банковские вклады до востребования, не приносящие практически никаких процентов. В то же время инфляция в прошлом году в Эстонии составила 8,8 процента. Иными словами, покупательская способность денег, находящихся на сберегательных счетах, уменьшилась почти на одну десятую часть.

Напоминаем: в конце прошлого года остаток по вкладам жителей Эстонии составлял 10,8 миллиарда, но из-за инфляции покупательская способность этой суммы сократилась на 880 миллионов евро.

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Однако остаток по вкладам продолжает расти, поскольку только в январе в рамках пенсионной реформу II ступень накопительной пенсии покинули 12 236 человек, на счета которых государство перевело 95 миллионов евро.

Что же делать со своими сбережениями, чтобы уберечь их от инфляции? Одна из возможностей – инвестировать в рынок ценных бумаг или криптовалют. Но если инвестировать, не обладая хотя бы базовыми знаниями, высока вероятность того, что ущерб будет еще больше. Более надежный способ – хранить сбережения так, чтобы они были надежно защищены и в то же время приносили проценты, что помогло бы уменьшить влияние инфляции на сбережения.

Основанный в 2010 году Таллиннский кредитный союз предлагает три вида вкладов.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД