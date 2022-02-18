Новости Эстонии
18.02.2022, 08:44

Из-за аварии водопровода на Палдиском шоссе ограничено движение

 
Foto on illlustreeriv
Foto: Taavi Sepp
Из-за аварии водопровода на Палдисксом шоссе в Таллинне ограничено движение.

На перекресте Палдиски мнт и Мустамяэ теэ в Таллинне ведутся аварийные работы водопровода, из-за которых меняется организация движения в месте аварии с 10:00 возле Палдиски мнт, 52 в направлении Ыйсмяэ для движения останется открытой одна полоса из трех.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативный маршрут движения. Также предприятие приносит извинения за неудобства.

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