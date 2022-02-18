Из-за аварии водопровода на Палдиском шоссе ограничено движение

На перекресте Палдиски мнт и Мустамяэ теэ в Таллинне ведутся аварийные работы водопровода, из-за которых меняется организация движения в месте аварии с 10:00 возле Палдиски мнт, 52 в направлении Ыйсмяэ для движения останется открытой одна полоса из трех.