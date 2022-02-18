18.02.2022, 08:44
Из-за аварии водопровода на Палдиском шоссе ограничено движение
Foto: Taavi Sepp
Из-за аварии водопровода на Палдисксом шоссе в Таллинне ограничено движение.
На перекресте Палдиски мнт и Мустамяэ теэ в Таллинне ведутся аварийные работы водопровода, из-за которых меняется организация движения в месте аварии с 10:00 возле Палдиски мнт, 52 в направлении Ыйсмяэ для движения останется открытой одна полоса из трех.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения ориентироваться на временные дорожные знаки и по возможности выбирать альтернативный маршрут движения. Также предприятие приносит извинения за неудобства.