Биатлонистки в Пекине разыграли свой последний комплект медалей

На трассу протяженностью 12,5 км ушли 30 лучших спортсменок по итогам всех предыдущих гонок. Увы, среди них не было представительниц Эстонии. Главными фаворитками гонки являлись немка Дениз Херманн и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которые вышли на старт под двумя первыми номерами.

Также в гонке приняли участие белоруски Динара Алимбекова и Ханна Сола, россиянки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, единственная представительница Украины Юлия Джима, а также экс-россиянка Ирина Стремоус, выступающая под флагом Молдовы.

Свои коррективы в ход гонки внесла погода. Порывы ветра мешали спортсменкам выполнять точную стрельбу. В итоге даже у лидеров гонки накопилось по 4 штрафных круга. В эту своеобразную рулетку выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше, ей удалось чище других претенденток на медали отстреляться на заключительном огневом рубеже и получить такое преимущество перед преследовательницами, чтобы финишировать с флагом.

Серебро и бронза у норвежек Тириль Экхофф и Ройселанн соответственно.

Лучшая из россиянок — Кристина Резцова — 5-я.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.