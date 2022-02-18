Каллас: требования России абсурдны

- Вы весь четверг находились на заседании Европейского совета, обсуждая кризис. Как ответила бы Европа, если Россия нападет на Украину?

- Европейский союз — экономическое объединение, поэтому мы договорились, что если Россия нападет на Украину, то последуют очень жесткие санкции, и не только со стороны Европейского союза, но и со стороны США, Великобритании, Канады и Швейцарии.

- Россия в своем направленном США письме прямо упомянула страны Балтии, сказав, что американские войска должны быть оттуда выведены. Как нам следует относиться к этому требованию?

- Нам следует относиться к этому требованию так, что это требование абсурдное, и все наши союзники это понимают. Наши союзники подтвердили нам как по отдельности, так и коллективно, что пятая статья (Североатлантического договора о коллективной обороне стран-членов НАТО — ред.) и наша коллективная оборона в том числе и их дело. Так что они все как один нас поддерживают.

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