СЕГОДНЯ | Словакия и Финляндия определят первого финалиста Олимпиады в хоккее

Матч начинается в 6.10 по таллиннскому времени. Сборная Финляндии является фаворитом противостояния. Однако команда Словакии, выбившая из турнира команду США, не прочь повторить путь сборной Германии на прошлых Олимпийских играх, когда одному из записных аутсайдеров турнира удалось дойти до финала соревнований.

Команды уже встречались между собой на предварительном этапе. Тогда победу одержали финны - 6:2.

В другом полуфинале встречаются команды Швеции и России.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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