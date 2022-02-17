17.02.2022, 22:35
Более половины учеников 4-х классов русских школ не сдали тест по эстонскому на низший уровень
"Мы видим, что в четвертых классе около 40% учеников сдали тест на уровень А1, который является самым базовым уровнем владения языка. В седьмых классах 45% учеников знают язык на уровень A2", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.
Такое тестирование призвано оценивать уровень учеников, чтобы помочь им к девятому классу овладеть эстонским на уровне B1.
Лучшие результаты показали ученики классов с полным или частичным погружением в языковую среду. Таких классов в русскоязычных школах сейчас меньше трети.
Также в министерстве отметили недостаточное владение учителями эстонским языком и недостаточное качество учебных материалов.