Более половины учеников 4-х классов русских школ не сдали тест по эстонскому на низший уровень

"Мы видим, что в четвертых классе около 40% учеников сдали тест на уровень А1, который является самым базовым уровнем владения языка. В седьмых классах 45% учеников знают язык на уровень A2", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Такое тестирование призвано оценивать уровень учеников, чтобы помочь им к девятому классу овладеть эстонским на уровне B1.

Лучшие результаты показали ученики классов с полным или частичным погружением в языковую среду. Таких классов в русскоязычных школах сейчас меньше трети.

Также в министерстве отметили недостаточное владение учителями эстонским языком и недостаточное качество учебных материалов.