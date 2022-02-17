Новости Эстонии
17.02.2022, 22:35

Более половины учеников 4-х классов русских школ не сдали тест по эстонскому на низший уровень

 
Eesti-vene keeleõpe
Foto: Argo Ingver

По результатам тестирования осенью прошлого года во всех русскоязычных школах Эстонии выяснилось, что более половины учеников четвертых классов русских школ не владеют эстонским на базовом уровне A1, пишет rus.err.

"Мы видим, что в четвертых классе около 40% учеников сдали тест на уровень А1, который является самым базовым уровнем владения языка. В седьмых классах 45% учеников знают язык на уровень A2", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Такое тестирование призвано оценивать уровень учеников, чтобы помочь им к девятому классу овладеть эстонским на уровне B1.

Лучшие результаты показали ученики классов с полным или частичным погружением в языковую среду. Таких классов в русскоязычных школах сейчас меньше трети.

Также в министерстве отметили недостаточное владение учителями эстонским языком и недостаточное качество учебных материалов.

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