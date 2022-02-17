”Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?” Интервью с чемпионкой: ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать(37)
Российская фигуристка Анна Щербакова добавила сегодня к титулу чемпионки мира олимпийское золото Пекина. Своими мыслями и эмоциями Щербакова поделилась после выступления с журналистом издания Sports.ru.
– Вы удивительно спокойны для человека, взявшего олимпийское золото.
– Потому что я ничего не поняла! Наверное, я испытала невероятное счастье от проката. Закончив прокат, я поняла: это именно то, о чем я мечтала: закончить произвольную программу и понять, что свой максимум я сделала в нужное время в нужном месте.
Это ощущение все еще присутствует, гора с плеч упала. А вот после объявления результатов не успела ничего испытать, не поняла, что произошло. Наверное, нужно время.
– Был мандраж перед выходом?
– Безусловно. Больше, чем перед короткой программой, потому что более сложные элементы. Но я чувствовала, что я на самом деле готова к этим соревнованиям.
Возможно, потому, что это мой третий сезон во взрослых, с каждым стартом приобретала опыт. Я понимаю, что была готова в этот момент соревноваться на Олимпийских играх. Волнение было под контролем, оно мне не помешало.
– Ответьте людям, которые после чемпионата России, где вы заняли 3-е место, говорили и писали: куда ее брать на Евро?
– Я ничего не буду им говорить, просто могу помахать. Я сделала все, что могла.
Многие переживания после решения по команднику (куда Щербакову не включили – Sports.ru)... Наверное, сейчас я могу выдохнуть и забыть про эти переживания. Думаю, это лучше, что я могла сделать, чтобы больше не переживать по этому поводу.
– Что бы ты сказала Саше Трусовой после ее эмоций сегодня?
– Я бы ей сказала лично все, что хотела, а не через прессу. Мы еще не виделись толком, только на пьедестале рядом стояли.
– Вы удивились ее такой реакции?
– По эмоциям у меня пустота внутри: не чувствую невероятной радости за себя, не чувствую эмоций за других. Я все еще не могу осознать, что закончились соревнования, у меня еще напряжение есть, как будто я должна еще что-то показывать.
Нужно хотя бы до завтра подождать, чтобы я сейчас посидела одна в тишине и осознала все произошедшее.
– Согласны, что приезжали сюда не фаворитом?
– Если судить по соревнованиям, то так можно сказать. Но я ни на какие соревнования не приезжаю с ощущением, что я фаворит. Как бы банально ни звучало, я на каждый соревнования еду с мыслями о своем прокате.
– Если смотреть весь путь к золоту, какой момент был самым сложным?
– Все, кто меня знают, говорят, что я спокойно жить не могу и у меня вечно что-то случается. Даже здесь первые тренировки очень хорошо шли, все спрашивали: как ты, как лед, как тренировки? Я отвечала: не поверите, но пока все хорошо. Сама не могу понять почему.
Множество было неприятностей, трудностей, но у каждого спортсмена они есть. В этом сезоне – травма летом в Новогорске. В тот момент я, возможно, даже перестала верить, что буду выступать на главных стартах этого сезона.
Но я никогда полностью не отчаивалась – всегда находила силы тренироваться дальше.
– В какой момент решили кататься с двумя четверными?
– Окончательное решение приняла после вчерашней тренировки. С утра и вообще весь день – на удивление для меня – все было по плану. После утренней тренировки сегодня я почувствовала абсолютную уверенность в том, что справлюсь с этим набором.
– Лутц не планировали?
– Еще вчера размышляла на эту тему, но после тренировки определилась с набором.
– 4 балла между вами у Трусовой – много или мало?
– Сложно сказать, потому что я не видела прокатов. По-разному бывает. Иногда это одна ошибка…
Я по себе знаю: бывает, сам понимаешь, что совершил одну ошибку – и тебе не хватило до золотой медали. Это очень тяжело, у меня так было на первом чемпионате Европы, очень долго не могла отпустить момент: мне это падение с лутца снилось еще очень долго.
От ситуации зависит: иногда каждая сотая на счету, как было у девочек на прошлой Олимпиаде. А когда счет идет на четверные прыжки, то разница больше.
– Как вам награждение? Не было ощущения, что оно не особо праздничное?
– Награждение медалями еще впереди. А то, что было на льду… Я пока вся в своих мыслях, меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая? Я говорю: я не поняла, что произошло, не выдохнула.
Может, мне и лучше, что награждение пока такое спокойное. Я не готова пока радоваться на полную.
– Вы рады, что награждение состоялось?
– Безусловно. Соревнования без награждения – незавершенные. Эти моменты должны придавать осознания произошедшему.
– Аня, скажите, как вы это делаете?
– Ха-ха-ха… Не знаю, наверное, есть во мне что-то, что помогает собираться в нужный момент. Какая-то уверенность в своих силах… Но мне кажется, это не всегда со мной было. В какой-то момент я поняла: странно, что я каждый день тренируюсь, чтобы потом выйти на соревнования, испугаться и получить негативные эмоции.
Я поняла, что много лет ежедневно тренируюсь ради того, чтобы приехать на соревнования и получить незабываемые впечатления – от зрителей, выступлений. И вот это ощущение, когда ты стоишь в финальной позе, когда ты сделал все – ради этого я работаю каждый день, я это осознала. И теперь на соревнованиях ощущаю себя по-другому.
– Вы сегодня кайфанули?
– В прокате – нет. После – да.
– Мы обязаны задать этот вопрос: что дальше?
– Я не поняла, что произошло сегодня, и говорить, что будет дальше, тяжело. У меня, безусловно, есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания. У меня нет четкого представления, как дальше будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я не готова.
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