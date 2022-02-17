”Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?” Интервью с чемпионкой: ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать

– Вы удивительно спокойны для человека, взявшего олимпийское золото.

– Потому что я ничего не поняла! Наверное, я испытала невероятное счастье от проката. Закончив прокат, я поняла: это именно то, о чем я мечтала: закончить произвольную программу и понять, что свой максимум я сделала в нужное время в нужном месте.

Это ощущение все еще присутствует, гора с плеч упала. А вот после объявления результатов не успела ничего испытать, не поняла, что произошло. Наверное, нужно время.

– Был мандраж перед выходом?

– Безусловно. Больше, чем перед короткой программой, потому что более сложные элементы. Но я чувствовала, что я на самом деле готова к этим соревнованиям.

Возможно, потому, что это мой третий сезон во взрослых, с каждым стартом приобретала опыт. Я понимаю, что была готова в этот момент соревноваться на Олимпийских играх. Волнение было под контролем, оно мне не помешало.

– Ответьте людям, которые после чемпионата России, где вы заняли 3-е место, говорили и писали: куда ее брать на Евро?

– Я ничего не буду им говорить, просто могу помахать. Я сделала все, что могла.

Многие переживания после решения по команднику (куда Щербакову не включили – Sports.ru)... Наверное, сейчас я могу выдохнуть и забыть про эти переживания. Думаю, это лучше, что я могла сделать, чтобы больше не переживать по этому поводу.

– Что бы ты сказала Саше Трусовой после ее эмоций сегодня?

– Я бы ей сказала лично все, что хотела, а не через прессу. Мы еще не виделись толком, только на пьедестале рядом стояли.

– Вы удивились ее такой реакции?

– По эмоциям у меня пустота внутри: не чувствую невероятной радости за себя, не чувствую эмоций за других. Я все еще не могу осознать, что закончились соревнования, у меня еще напряжение есть, как будто я должна еще что-то показывать.

Нужно хотя бы до завтра подождать, чтобы я сейчас посидела одна в тишине и осознала все произошедшее.

– Согласны, что приезжали сюда не фаворитом?