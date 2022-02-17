Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков стал лауреатом республиканской журналистской премии

Журналистом 2021 года стал сотрудник изданий Eesti Päevaleht и Delfi Холгер Роонемаа. Он стал обладателем главной премии в сумме 5000 евро, а также диплома и художественной статуэтки.

Холгер Роонемаа стал также обладателем премии за лучшую работу в жанре расследовательской журналистики (серия статей в Eesti Ekspress о том, как не стесняли себя в житейских расходах сотрудники бюро премьер-министра Юри Ратаса). Премию учредил шведский медиаконцерн Bonnier и газета Äripäev (7500 евро).

Общереспубликанской премии за "Лучший репортаж, очерк или интервью" удостоилась совместная работа Eesti Päevaleht и Levila — серия статей на тему переплетения церковной и политической жизни "Usu võim” (авторы Ээро Эпнер, Мари Метс, Оливер Кунд, Холгер Роонемаа, Мартин Лайне, Рийн Альяс, Георгий Аболымов, Янно Зыбин).

Общереспубликанская премия за работу в жанре "Мнение" вручена главному редактору русскоязычного Delfi Андрею Шумакову за публикацию в Eesti Päevaleht (VENE PILK | Millest ei maksa iseseisvuspäeval rääkida?)

Премией в области "Мультимедиа" отмечена работа „Superlevitaja: Varro Vooglaid võttis kasutusele oma isa kirjeldatud demagoogiavõtted”, опубликованная в Eesti Päevaleht (авторами являются Холгер Роонемаа, Оливер Кунд, Имби Вырел и Март Нигола).

Премию за лучшее оформление получила серия статей в Eesti Ekspress об убийце Юрии Устименко.

В категории дигитальных работ победителем стала публикация в Eesti Päevaleht ("Lõunapooluse vallutamine: jumalad nõudsid verd! Surra tuli koertel, ponidel ja inimestel”), авторы Март Нигола, Хелери Курис, Лийзи Вискус и Антс Нукки).

Премию за лучший фотоочерк получил фотограф Delfi Андрес Путтинг („Sinimustvalgelt punasel vaibal ühel sammul tulevikule vastu”), а награду за лучшее спортивное фото — еще один фотокорреспондент Delfi Арго Ингвер.

Нужно отметить, что журналист RusDelfi Роман Старапопов был номинирован в категории "Лучший репортаж, очерк или интервью на русском языке" за серию репортажей из Литвы о миграционном кризисе с беженцами из Беларуси.