Главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков стал лауреатом республиканской журналистской премии
Сегодня Союз медиапредприятий Эстонии обнародовал имена лауреатов журналистских премий по итогам 2021 года.
Журналистом 2021 года стал сотрудник изданий Eesti Päevaleht и Delfi Холгер Роонемаа. Он стал обладателем главной премии в сумме 5000 евро, а также диплома и художественной статуэтки.
Холгер Роонемаа стал также обладателем премии за лучшую работу в жанре расследовательской журналистики (серия статей в Eesti Ekspress о том, как не стесняли себя в житейских расходах сотрудники бюро премьер-министра Юри Ратаса). Премию учредил шведский медиаконцерн Bonnier и газета Äripäev (7500 евро).
Общереспубликанской премии за "Лучший репортаж, очерк или интервью" удостоилась совместная работа Eesti Päevaleht и Levila — серия статей на тему переплетения церковной и политической жизни "Usu võim” (авторы Ээро Эпнер, Мари Метс, Оливер Кунд, Холгер Роонемаа, Мартин Лайне, Рийн Альяс, Георгий Аболымов, Янно Зыбин).
Общереспубликанская премия за работу в жанре "Мнение" вручена главному редактору русскоязычного Delfi Андрею Шумакову за публикацию в Eesti Päevaleht (VENE PILK | Millest ei maksa iseseisvuspäeval rääkida?)
Премией в области "Мультимедиа" отмечена работа „Superlevitaja: Varro Vooglaid võttis kasutusele oma isa kirjeldatud demagoogiavõtted”, опубликованная в Eesti Päevaleht (авторами являются Холгер Роонемаа, Оливер Кунд, Имби Вырел и Март Нигола).
Премию за лучшее оформление получила серия статей в Eesti Ekspress об убийце Юрии Устименко.
В категории дигитальных работ победителем стала публикация в Eesti Päevaleht ("Lõunapooluse vallutamine: jumalad nõudsid verd! Surra tuli koertel, ponidel ja inimestel”), авторы Март Нигола, Хелери Курис, Лийзи Вискус и Антс Нукки).
Премию за лучший фотоочерк получил фотограф Delfi Андрес Путтинг („Sinimustvalgelt punasel vaibal ühel sammul tulevikule vastu”), а награду за лучшее спортивное фото — еще один фотокорреспондент Delfi Арго Ингвер.
Нужно отметить, что журналист RusDelfi Роман Старапопов был номинирован в категории "Лучший репортаж, очерк или интервью на русском языке" за серию репортажей из Литвы о миграционном кризисе с беженцами из Беларуси.