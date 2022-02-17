В Таллинне открыт молодежный дом нового профиля

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, дом семейного типа для молодежи будет предоставлять услуги для детей с поведенческими трудностями в возрасте от 14 лет, которые находились в детском учреждении закрытого типа или могут быть туда направлены, и которым не подходит услуга замещающего попечения в опорной семье или детском доме семейного типа.

”К сожалению, до сих пор молодые люди с поведенческими трудностями в основном направлялись в детское учреждение закрытого типа, поскольку ввиду нехватки мест трудно предложить другие альтернативные услуги, — пояснила Бешкина. — Такая молодежь нуждается в индивидуальном подходе и внимании, однако в обычном детском доме семейного типа, к сожалению, не хватает ресурсов, чтобы обеспечить им индивидуальный подход, групповые занятия и другие виды деятельности, которые отвечали бы их потребностям. Открытый при Таллиннском детском доме молодежный дом семейного типа поспособствует ресоциализации такой молодежи”.

Руководитель Таллиннского детского дома Меэлис Кукк отметил, что все детские дома семейного типа должны опираться на принципы терапии средой и травма-информированного подхода, и в этом направлении ведется ежедневная работа.

”Если обычно в детском доме семейного типа проживает до шести детей, то в новом молодежном доме семейного типа будет четыре ребенка, что даст подросткам больше личного пространства для роста и развития, — сказал Кукк. — Отличающийся особым подходом и большим штатом сотрудников, этот дом будет не последним. К сожалению, в детские учреждения закрытого типа попадают и дети, которые все же не должны там находиться. Молодежный дом семейного типа с его специфическим подходом как раз и должен помочь предотвратить попадание детей в закрытые учреждения. Я рад, что нам удалось найти сильных специалистов — это должно помочь молодым людям быстрее найти свой путь в жизни”.