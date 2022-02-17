Олимпиадa
17.02.2022, 18:45

ВСЕ МЕДАЛИ ДНЯ | Норвегия с 14 золотыми оставила всех позади в командном зачете, Россия - 9-ая, Эстония - 25-ая

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ФОТО: AP - Scanpix
17 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 6 комплектов медалей в 6 видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

17 февраля

Хоккей. Женщины

Канада
США
Финляндия

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Горные лыжи. Комбинация, женщины

Мишель Гизин (Швейцария)
Венди Холденер (Швейцария)
Федерика Бриньоне (Италия)

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Фристайл. Ски-кросс, женщины

Сандра Неслунд (Швеция)
Мариэль Томпсон (Канада)
Даниэла Майер (Германия)

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Конькобежный спорт. 1000 м, женщины

Михо Такаги (Япония)
Ютта Лирдам (Нидерланды)
Бриттани Боу (США)

Лыжное двоеборье. Эстафета, мужчины

Норвегия
Германия
Япония

Фигурное катание. Женщины

Анна Щербакова (Россия)
Александра Трусова (Россия)
Каори Сакамото (Япония)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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