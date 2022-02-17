17.02.2022, 17:58
ГРАФИК | Дешевое электричество завтра нужно ловить спозаранку. На вечер дела откладывать не стоит
Foto: Argo Ingver
В пятницу, 18 февраля, биржевая цена электричества будет относительно низкой только в первые часы суток.
Самым дешевым электричество будет с 2 до 5 (около 12.80), самым дорогим — вечером с 18 до 21 (пик — 118,07 с 19 до 20)
Среднесуточная цена электроэнергии на бирже Nordpool для Эстонии составляет 81,45 евро.
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