Щербакова: закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время

”Никакого осознания еще нет, я сейчас чувствую только радость и облегчение. Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время. Я собралась, и в тот момент почувствовала, что добилась своей цели и выдохнула с облегчением. Почувствовала радость. С того момента ничего не изменилось. Когда мне говорят, что я олимпийская чемпионка, пока не могу поверить, что это про меня. Нужно время, чтобы осознать", — передает слова чемпионки Sports.ru.

”Никакого куража не было, от каждого элемента — от одного к другому — ехала очень сосредоточенно. Не давала себе расслабиться ни на секунду. Больше всего переживала за первые два прыжка — четверные, и до каскада лутц — риттбергер никогда нельзя расслабляться. Но уже после него приходит ощущение, что этот прокат я уже сделала”, — цитирует Щербакову ”Матч ТВ”.

"Я не поняла, что произошло сегодня, и говорить, что будет дальше, тяжело. У меня, безусловно, есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания. У меня нет четкого представления, как дальше будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я не готова", – передает слова Щербаковой корреспондент Sports.ru

Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировал победу дочери на Олимпиаде-2022 в Пекине.

”Сейчас у нас некоторая растерянность, как всегда, никто не ждал. Верила ли Аня сама в это, лучше спросить у нее.

Что будет, когда она приедет домой, не знаю, мы пока ничего не планировали”, — сказал Щербаков.