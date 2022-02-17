В Нарвском горсобрании появилась новая фракция

На прошедших в октябре 2021 года возглавляемый экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым избирательный союз "Elagu Narva" получил четыре мандата, а для создания фракции необходимо пять депутатов.

Пятым в этой команде стал бывший вице-мэр города Сергей Горлач. Он был избран по "Списку Катри Райк", но затем разразился связанный со скупкой голосов скандал, и ему не нашлось места в правящей коалиции.

Во фракцию "Elagu Narva" также вошли Евграфов, который стал ее председателем, Алексей Мяги (зампред), Ирина Янович и Андрей Иванкив.

Теперь в горсобрании три фракции. Ранее были зарегистрированы фракции Narva Tulevik (14 депутатов) и Kesk (6).