Трусова: у всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу! Больше никогда!

Сегодня Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но уступила соотечественнице Анне Щербаковой.

”Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это!

Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя.

У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!” — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в эфире Eurosport.

Российская фигуристка Александра Трусова, которая завоевала серебро Олимпиады-2022 в Пекине, ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции.

”Что творилось в душе, когда говорила, что ненавижу спорт?

Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось”, — сказала Трусова.

– Что ты сейчас чувствуешь?

– Я рада, что сделала пять четверных.

– А результат?

– Результат вы сами видели и сами все знаете.

– Тебе он не понравился?

– А вам понравился?

– Наверное, это не у нас спрашивать, скажем так.

– Хорошо. Результатом я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных.

– Слова, что ты больше никогда не выйдешь на лед — это эмоции просто?

– Посмотрите.

– Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне?

– У меня ни к кому не поменялось отношение. Все нормально.

– А то, что было в трансляции…

– Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

– Если как-то попытаться проанализировать, чего не хватило, где были потеряны эти 4 балла?

– Мне все хватило. Я все сделала.

– Но в целом ты расстроена сейчас или рада?

– Очень рада (грустным голосом — Sports.ru)

– На чемпионат мира поедешь?

– Посмотрите.

– Если брать и короткую программу, и произвольную — ты полностью довольна тем, что у тебя получилось?

– Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла.

– А из-за чего плачете тогда?