Трусова: у всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу! Больше никогда!(37)
Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на серебро Олимпийских игр в Пекине.
Сегодня Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но уступила соотечественнице Анне Щербаковой.
”Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это!
Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя.
У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!” — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в эфире Eurosport.
Российская фигуристка Александра Трусова, которая завоевала серебро Олимпиады-2022 в Пекине, ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции.
”Что творилось в душе, когда говорила, что ненавижу спорт?
Я три года не выигрывала крупные соревнования. Я думала, что если прыгну все, выиграю, но этого не случилось”, — сказала Трусова.
– Что ты сейчас чувствуешь?
– Я рада, что сделала пять четверных.
– А результат?
– Результат вы сами видели и сами все знаете.
– Тебе он не понравился?
– А вам понравился?
– Наверное, это не у нас спрашивать, скажем так.
– Хорошо. Результатом я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных.
– Слова, что ты больше никогда не выйдешь на лед — это эмоции просто?
– Посмотрите.
– Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне?
– У меня ни к кому не поменялось отношение. Все нормально.
– А то, что было в трансляции…
– Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.
– Если как-то попытаться проанализировать, чего не хватило, где были потеряны эти 4 балла?
– Мне все хватило. Я все сделала.
– Но в целом ты расстроена сейчас или рада?
– Очень рада (грустным голосом — Sports.ru)
– На чемпионат мира поедешь?
– Посмотрите.
– Если брать и короткую программу, и произвольную — ты полностью довольна тем, что у тебя получилось?
– Да. И в короткой, и в произвольной я сделала все, что могла на данный момент. Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Я сделала все, что могла.
– А из-за чего плачете тогда?
– Просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу, — передает слова Трусовой корреспондент Sports.ru.
”Сегодня я сказала, конечно, на эмоциях. Про чемпионат мира — я подумаю и решу, что делать”
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.