Эстонский стендап-комик, осужденный за наркотики, остался почти без работы: "Я по глупости помог подруге. Из меня тут же сделали мафиози"

В конце мая 2020 года полиция получает наводку: человек по имени Тигран продает в Таллинне кокаин. Полиция начинает следить за Тиграном Геворкяном.

Возможно, его имя знакомо не всем читателям "Экспресса". Но на юной сцене эстонского стендапа Тигран практически с самого начала. Выходец из армянской семьи из Пайде, смуглый молодой человек чаще всего смеется на сцене над своим происхождением и семейными традициями, которые мало знакомы эстонцам. Типичный армянский большой нос и трепетная любовь к шашлыку — это клише, которыми он смело жонглирует в своих шутках.

2 июля 2020 года на дороге между Пирита и Виймси в Таллинне полиция останавливает черный BMW. Стендап-комик Тигран Геворкян и его подруга Мария (имя изменено) выходят из машины.

За несколько минут до этого Тигран купил у дилера...