Столтенберг на встрече с Лаанетом: ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась

Генеральный секретарь отметил, что независимо от последующих шагов России против Украины ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась. Россия пыталась военной силой принудить Украину изменить свой международный курс, а НАТО изменить оборону своих союзников.

Было совместно согласовано, что НАТО следует увеличить общее финансирование для удовлетворения потребностей в коллективной обороне.

"Чтобы удовлетворить потребности коллективной обороны, Эстония резко увеличила свои расходы на оборону и направила дополнительные 340 миллионов евро на устранение наиболее существенных пробелов. В 2022 году вклад Эстонии превысит уровень в 2,33%", — пояснил министр обороны Лаанет.

"Мы считаем крайне необходимым усилить восточное крыло НАТО и увеличить присутствие союзников в восточном крыле. Мы благодарны Великобритании за решение удвоить свое присутствие в Эстонии", — добавил он.

Решение об усилении сил НАТО уже приняла Великобритания, которая в ближайшее время удвоит свое присутствие в Эстонии.

Долгосрочная адаптация политики сдерживания и обороны НАТО должна учитывать вызовы фундаментально изменившейся ситуации с безопасностью.