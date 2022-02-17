Куракова: Камила такая маленькая, она заслуживает уважения

”Когда у меня что-то происходит, знаю, меня лучше не трогать. Когда мне говорят ”мне тебя так жалко”, как можно меньше об этом разговаривать? Надо нормально себя вести, мы все люди и надо вести себя по-людски. Камила такая маленькая, она заслуживает уважения. То, что ты здесь, на Олимпиаде, уже заслуживает уважения.

Моя мечта осуществилась, но есть к чему дальше стремиться. На чемпионате мира не получилось, цель была побороть свой страх. Но когда встала в последнюю позу, себя ущипнула. Как в сказках — ущипни себя, чтобы проснуться. Такая длинная дорога, я стала кататься за Польшу четыре года назад, неужели все получилось?” — передает Sports.ru слова Кураковой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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