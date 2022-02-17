В ЛНР обвинили Киев в бомбежке детского сада. Но он оказался на территории Украины

О последствиях обстрела, в частности, сообщил российский политик Захар Прилепин. Он репостнул информацию о том, что пострадал детский сад в Новой Кондрашовке, подконтрольной ЛНР, а стреляли ”украинские боевики”. Эту линию подхватили донбасские русскоязычные паблики.

Местные жители стали интересоваться, где вообще находится Новая Кондрашовка? Онлайн-карты быстро дали на это ответ. Оказалось, что Новая Кондрашовка — это часть населенного пункта Станица Луганская и находится она под контролем вооруженных сил Украины. Факт инцидента подтвердил руководитель Станично-Луганской военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

Штаб украинских войск в Донбассе заявил, что при обстреле ”российскими оккупационными войсками” Станицы Луганской повреждено здание детсада, пострадали двое взрослых. Фотографии ВС Украины с места событий, где видны сильные повреждения детского сада, полностью совпадают с теми, что ранее публиковали в ЛНР.

Первоисточник этих снимков не ясен. В ЛНР и ДНР теперь заявляют, что это заранее подготовленный фейк.

Утром 17 февраля власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик сообщили о начавшихся обстрелах со стороны ВС Украины. Утверждается, что украинские военные применяют минометы и другое тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В зону обстрелов попали не менее 10 населенных пунктов. Военные из ДНР и ЛНР открыли ответный огонь.

В Кремле отметили нагнетание обстановки в Донбассе. ”Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда приходят. Абсолютно понятно, что обстановка нагнетается”, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С конца 2021 года Запад говорил о гипотетическом вторжении России на Украину. СМИ и политики называли 16 февраля датой полномасштабного нападения России. Ссылаясь на источники в разведке, они описывали различные варианты нападения российской армии на украинские города, указывая, что война начнется в три часа ночи. В Кремле и Минобороны РФ назвали это бредом. 15 февраля Минобороны РФ сообщило об отводе своих войск от границы с Украиной в связи с окончанием плановых учений.