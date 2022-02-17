Российская конькобежка Фаткулина об Олимпиаде: это дно, жаль молодых, гребаный Китай

”Это дно, жаль молодых. На стадионе атмосфера хорошая, а в остальном… В столовой кормят одинаково, еда однообразная. Пришла на завтрак — хлеба нет. Потом принесли, но мне уже не надо. Гребаный Китай. Мне жаль молодых, которые приехали — тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтеры пытаются что-то сделать, но это не то”, — передает Sports.ru слова Фаткулиной.

Фаткулина была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады. В четверг конькобежка заняла 13-е место в забеге на дистанции 1000 метров. Ранее Фаткулина стала десятой в забеге на 500 метров. Игры в Пекине проходят в "пузыре" с ежедневным тестированием всех участников на коронавирус и жестким масочным режимом.

Это третья Олимпиада для Фаткулиной — она выступала в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

”Проклятья знаменосца вообще не существует! Кто это выдумал? Знамя на церемонии открытия — самое позитивное у меня за всю Олимпиаду! Давайте реально смотреть на вещи. Как можно бегать после болезни? Я бежала достойно, разогналась на первом круге, но не хватило. Это было очевидно и предсказуемо.

Выходила на старт и думала: ”Авось чудо произойдет!”. Давно не бегала 1000 метров, но бывает и ружье незаряженное стреляет. У меня не бывает в жизни такого, чтобы что-то давалось легко. Хотела разогнаться и пройти первый круг достойно, а дальше — чтобы нечистая сила помогла. Но видимо, нечистых сил не существует.

Последние 300 метров не помню — была в каком-то аду. Меня перекосило так, будто летом на велосипеде в гору 30 минут ехала. До финиша доехала в полуобморочном состоянии”, — рассказала Фаткулина.

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны медали в конькобежном спорте на дистанции 1000 м у женщин. Победу одержала японка Михо Такаги, россиянка Ангелина Голикова уступила 0,1 секунды в борьбе за бронзу. Ольга Фаткулина завершила дистанцию 13-ой.