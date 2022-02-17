ВИДЕО | ”Вон! Вон! Вон!” Угодивший в скандал Вооглайд велел "убираться" журналисту, пришедшему освещать пикет(7)
Угодивший в скандал с высказываниями об оккупации Россией Эстонии активист Варро Вооглайд выгнал журналиста Postimees Сандера Пунамяэ с традиционной акции протеста, которую Вооглайд проводит каждую неделю у Тоомпеа.
”Стыдно!, — произнес Вооглайд с импровизированной трибуны. — Не надо вмешиваться, я сам с этим справлюсь. Я организую этот пикет, я отвечаю за его организацию, у меня как у организатора имеется законное право требовать, чтобы провокаторы покинули это место. Я сейчас я повторяю эту просьбу, которую я уже произносил: прошу провокаторов уйти”.
После его слов и по мере нарастания напряжения присутствующие стали хором скандировать в адрес журналиста ”Вон! Вон! Вон!”
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