ВИДЕО | ”Вон! Вон! Вон!” Угодивший в скандал Вооглайд велел "убираться" журналисту, пришедшему освещать пикет

”Стыдно!, — произнес Вооглайд с импровизированной трибуны. — Не надо вмешиваться, я сам с этим справлюсь. Я организую этот пикет, я отвечаю за его организацию, у меня как у организатора имеется законное право требовать, чтобы провокаторы покинули это место. Я сейчас я повторяю эту просьбу, которую я уже произносил: прошу провокаторов уйти”.