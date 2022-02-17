В Ласнамяэ возобновляют традицию празднования масленицы

”Я рада, что в этом году в начале весны мы вновь можем пригласить жителей Ласнамяэ на традиционное празднование масленицы. Увы, в последние годы эта традиция прервалась в связи с распространением COVID-19, но теперь мы можем возобновить организацию этого мероприятия для всей семьи, и поэтому я приглашаю всех в парк Паэ”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На месте можно будет насладиться выступлениями ансамблей народной песни и танца, а также приобрести вкусную масленичную еду: например, выпечку, блины и т.п. Также можно принять участие в хороводе, а дети смогут принять участие в интересных мастерских и бесплатно покататься на пони. Кульминацией мероприятия станет сожжение чучела масленицы.

Масленицу в Ласнамяэ будут отмечать в субботу, 5 марта, с 14 до 17 часов. Все мероприятия пройдут под открытым небом в парке Паэ, сразу за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).