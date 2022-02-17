Щербакова - олимпийская чемпионка, Трусова исполнила мечту, Валиева вне пьедестала

Российская фигуристка Александра Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсменка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель – тройной тулуп (ошибка), четверной лутц – тройной тулуп, четверной лутц (не сделала тройной сальхов в каскаде), тройной лутц – тройной сальхов. За произвольную программу спортсменка получила 177.13 балла, а за две программы - 251.73.

Чемпионка мира по фигурному катанию-2021 Анна Щербакова прыгнула два четверных флипа в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсменка исполнила четверной флип – тройной тулуп, четверной флип, тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

За произвольную Щербакова набирает 175,75, в сумме - 255.95.

Эва-Лотта допускает небольшую помарку на первом каскаде, делает бабочку на втором прыжке, а потом падает с тройного флипа во второй половине программы. За свой прокат Эва-Лотта получает 112.20 балла, в сумме за две программы - 171.75.

На Чемпионате Европы 2022 в Таллинне Кийбус набрала практически такие же баллы за две программы - 171.64.

Напомним, что представительница Эстонии последний раз проходила в произвольную программу на Олимпиаде в 2010 году. Тогда Елена Глебова заняла 21 итоговое место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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