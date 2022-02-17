17.02.2022, 12:03
ПРЯМО СЕЙЧАС | Верим в Кийбус, ждем трио Тутберидзе(9)
Foto: Priit Simson
17 февраля на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны медали в турнире по фигурному катанию у женщин. После короткой программы лидирует россиянка Камила Валиева, сразу за ней - Анна Щербакова, малая бронза у японки Каори Сакамото. Александра Трусова идет четвертой. Эстонию представляет Эва-Лотта Кийбус, которая после короткой программы расположилась на 21 месте.
Напомним, что представительница Эстонии последний раз проходила в произвольную программу на Олимпиаде в 2010 году. Тогда Елена Глебова заняла 21 итоговое место.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.