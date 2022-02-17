Трусова заявила на произвольную пять четверных прыжков, Валиева – три, Щербакова – два

Камила Валиева заявила четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер и тройной аксель.

Анна Щербакова — четверной флип, четверной флип — тройной тулуп.

В заявке Александры Трусовой пять четверных — флип, сальхов, тулуп, лутц — тройной тулуп, лутц — тройной сальхов через ойлер.

Произвольная программа у женщин на Олимпиаде-2022 стартует сегодня в 12:00.

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде-2022.

Ранее МОК отказался от идеи проведения церемонии награждения в командном и женском турнирах на Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

”ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран.

Будем надеяться, что мнение ОКР будет учтено. Мы считаем, что пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонии награждения провести”, — рассказал министр спорта России Олег Матыцин в эфире ТК ”Россия 24”.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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