Риппон: скорее всего Валиеву лишат ее командной медали и места в женском турнире

”Это мрачная туча, нависшая над турниром. Того, кого ловят с положительным тестом, нельзя допускать к соревнованиям. Это правило, которое знают все: когда ты приезжаешь на Олимпиаду, ты должен играть честно, а если ты не можешь играть честно, ты вообще не должен играть.

Камила, вероятно, войдет в тройку лучших, а значит, церемонии награждения не будет. Это лишит двух других девушек возможности подняться на пьедестал почета и оставит в неведении относительно того, чем закончится это дело, а оно, вероятно, не будет урегулировано в течение нескольких месяцев — скорее всего, Камилу лишат ее командной медали и места в женском турнире.

Олимпийский комитет России нужно сурово наказать. Они получили пощечину, но они до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, у них все еще есть допинговые нарушения, они по-прежнему грязные мошенники, и это так раздражает! Думаю, что их следует полностью отстранить от соревнований.

Тем не менее, я считаю, что это несправедливо по отношению к чистым спортсменам из России. Следует подумать о том, чтобы позволить им выступать независимо от Олимпийского комитета России и, возможно, проходить квалификацию на других соревнованиях, но с серьезными условиями: например, тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке и проходить выборочное тестирование европейскими или североамериканскими антидопинговыми агентствами, которые имеют более высокий стандарт и политику нулевой терпимости.

Но случай Камилы должен стать последней каплей — это допинговое нарушение во время отбывания наказания за спонсируемую государством допинговую программу”, — передает слова Риппона Sports.ru.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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