ФОТО и ВИДЕО | Финский фристайлист столкнулся с оператором во время прыжка

Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.

”Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора”, — рассказал Саллинен.

После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал, пишет Sports.ru.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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