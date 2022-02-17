Олимпиадa
17.02.2022, 10:07

ФОТО и ВИДЕО | Финский фристайлист столкнулся с оператором во время прыжка

 (2)
Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с оператором во время прыжка на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Саллинен выступал в квалификации лыжного хаф-пайпа и во время одного из прыжков врезался в оператора и упал сам.

”Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и зацепил оператора”, — рассказал Саллинен.

После падения спортсмен сломал ключицу. Он вышел на вторую попытку, но из-за боли не смог хорошо выступить и не пробился в финал, пишет Sports.ru.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.
Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии