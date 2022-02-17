ПРЯМО СЕЙЧАС | Министры рассказывают о новых решениях правительства

Премьер-министр Кая Каллас отсутствует в связи с командировкой.

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Ааб сообщил, что сегодня на кабинетном заседании министров было утверждено 18 пунктов. Прежде всего 1,6 млн евро будет выделено Налогово-таможенному департаменту, внесены поправки к закону об организации услуг здравоохранения, закону о публичной информации, закону о кибербезопасности, закону о полиции и погранохране. Будут внесены поправки в порядок предоставления жилищных кредитов, например, для многодетных семей требование самофинансирования будет снижено до 5% с нынешних 10%. Также должна измениться ситуация с залогом недорогой недвижимости.

Далее министр перешел к украинскому кризису. НАТО и Европа должны продолжать показывать единство и дать России понять, что в ее действиях нет никакого смысла. Прямой военной угрозы для Эстонии нет, но мы готовы к косвенным последствиям, например, увеличению миграции из Украины.

Что касается коронавируса, то ситуация плохая, об ослаблениях можно будет говорить только если положение начнет улучшаться.

Новость дополняется.

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