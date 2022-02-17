Золото олимпийского ски-кросса едет в Швецию

Двукратная чемпионка мира Сандра Нэслунд подтвердила стаус главного фаворита в ски-кроссе на Олимпийских играх в фристайле. 25-летняя чемпионка мира-2021 и уверенный лидер нынешнего сезона в данной дисциплине завоевала золотую медаль, серебро выиграла Мариэлла Томпсон из Канады, бронзовым призером стала Даниэла Майер из Германии.

Фристайл. Женщины. Ски-кросс

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Мариэль Томпсон (Канада)

3. Фанни Смит (Канада)

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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