Олимпиадa
17.02.2022, 09:38

Гизин выиграла олимпийскую комбинацию второй раз подряд

 
ФОТО: Delfi
Мишель Гизин из Швейцарии выиграла заключительный вид индивидуальной горнолыжной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Гизин, как и на Играх-2018, первенствовала в альпийской комбинации, опередив свою подругу по сборной Швейцарии Венди Холденер, бронзу завоевала итальянка Федерика Бриньоне. Фаворитка соревнований Микаэла Шиффрин из США вновь не справилась с давлением и сошла, зато Юлия Плешкова из ROC показала лучший результат в карьере, замкнув топ-10, пишет Olympics.com.

Горные лыжи. Женщины. Комбинация

1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2.25,67

2. Венди Холденер (Швейцария) – 1,05

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,85

4. Эстер Ледецка (Чехия) – 2,65

5. Катарина Хубер (Австрия) – 3,13

6. Кристин Шайер (Австрия) – 3,58

7. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 4,02

8. Лора Гош (Франция) – 4,37

9. Маруся Ферк-Сайони (Словения) – 4,45

10. Юлия Плешкова (Россия) – 5,03

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