Гизин выиграла олимпийскую комбинацию второй раз подряд

Гизин, как и на Играх-2018, первенствовала в альпийской комбинации, опередив свою подругу по сборной Швейцарии Венди Холденер, бронзу завоевала итальянка Федерика Бриньоне. Фаворитка соревнований Микаэла Шиффрин из США вновь не справилась с давлением и сошла, зато Юлия Плешкова из ROC показала лучший результат в карьере, замкнув топ-10, пишет Olympics.com.