17.02.2022, 09:38
Гизин выиграла олимпийскую комбинацию второй раз подряд
ФОТО: Delfi
Мишель Гизин из Швейцарии выиграла заключительный вид индивидуальной горнолыжной программы на Олимпийских играх в Пекине.
Гизин, как и на Играх-2018, первенствовала в альпийской комбинации, опередив свою подругу по сборной Швейцарии Венди Холденер, бронзу завоевала итальянка Федерика Бриньоне. Фаворитка соревнований Микаэла Шиффрин из США вновь не справилась с давлением и сошла, зато Юлия Плешкова из ROC показала лучший результат в карьере, замкнув топ-10, пишет Olympics.com.
Горные лыжи. Женщины. Комбинация
1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2.25,67
2. Венди Холденер (Швейцария) – 1,05
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,85
4. Эстер Ледецка (Чехия) – 2,65
5. Катарина Хубер (Австрия) – 3,13
6. Кристин Шайер (Австрия) – 3,58
7. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 4,02
8. Лора Гош (Франция) – 4,37
9. Маруся Ферк-Сайони (Словения) – 4,45
10. Юлия Плешкова (Россия) – 5,03