Канадские хоккеистки вернули себе олимпийский титул(13)
Завершился женский турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Золотые медали завоевали хоккеистки Канады, в финале обыгравшие сборную США — 3:2. Решающий вклад в эту победу внесла капитан канадской команды Мари-Филип Пулен, забросившая две шайбы. Напомним, что именно она была знаменосцем делегации своей страны на церемонии открытия пекинской Олимпиады.
Напомним, что бронзовые медали женского турнира завоевали вчера хоккеистки Финляндии.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
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