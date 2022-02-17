Канадские хоккеистки вернули себе олимпийский титул

Завершился женский турнир по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Золотые медали завоевали хоккеистки Канады, в финале обыгравшие сборную США — 3:2. Решающий вклад в эту победу внесла капитан канадской команды Мари-Филип Пулен, забросившая две шайбы. Напомним, что именно она была знаменосцем делегации своей страны на церемонии открытия пекинской Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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