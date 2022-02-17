Elektrilevi сообщила об очередном повышении цен

Основной причиной нового, июньского повышения цен является увеличение на 17% стоимости услуг по передаче электроэнергии оператором Elering, сообщила в четверг пресс-служба Elektrilevi.

"В конце прошлого года компания Elering объявила о повышении цен на услуги по передаче электроэнергии на 17% с 1 апреля. Это изменение означает дополнительные расходы в размере 12,1 млн евро для Elektrilevi", — пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Помимо этого предприятие оправдало повышение стоимости услуги общим ростом цен на электроэнергию и принятой в конце прошлого года Рийгикогу законодательной поправкой, которая обязывает сетевые компании платить надзорный сбор в размере 0,2% от выручки от продаж Департаменту конкуренции.

Ранее компания Elektrilevi объявила, что с марта повысит размер сетевой платы в своей распределительной сети в среднем на 3%.

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