МОК обсудил с американцами перенос награждения командного турнира и предложил вручить факелы

Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Церемония награждения командного турнира была перенесена на неопределенный срок из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Российская команда выиграла золото, США взяли серебро, Япония — бронзу.

”Бах провел встречу с американской командой фигуристов, детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать спортсменов.

Также мы предложили такую встречу японской команде, но они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК. Больше никаких комментариев на эту тему не будет”, — передает слова Адамса Sports.ru.

Как сообщает AP, Бах предложил вручить американским фигуристам олимпийские факелы в качестве подарков.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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