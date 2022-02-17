WADA: есть вопросы к тому, как РУСАДА вело дело Валиевой

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение, пишет Sports.ru.

WADA, Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но CAS отклонил ее. Фигуристка выступает в личном турнире Пекина-2022.

”Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело”, — заявили в WADA.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что организация находится в постоянном контакте с Олимпийским комитетом России (ОКР) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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