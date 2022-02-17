17.02.2022, 05:56
Мороз подгоняет: женский биатлонный масс-старт перенесен на день раньше
Foto: Karli Saul/EOK
Организаторы Олимпийских игр-2022 в Пекине перенесли женский масс-старт в биатлоне из-за погодных условий.
Из-за мороза гонка начнется 18 февраля в 09:00 по эстонскому времени, а не 19 февраля в 11:00, как планировалось ранее.
За Россию в масс-старте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.
Мужская гонка пройдет по расписанию – 18 февраля в 11:00.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
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