ФОТО | Именинница Сильдару уверенно проходит в финал хаф-пайпа

В первой попытке спортсменка получает высокие 87.50 балла и уже точно проходит в финал. В протоколе появилась отметка, что Сильдару не стартовала во второй попытке. Так что у нее остается результат 87.50. Для попадания в финал необходимо войти в 12 лучших по результатам квалификации. Сильдару по результатам квалификации - на третьем месте.

"Первой попыткой осталась довольна и, поскольку последние недели были напряженные и тело немного уставшее, решила отказаться от второй попытки. В финал точно прошла, хотя сегодняшний заезд был довольно простым. Обычно даже мои квалификационные программы сложнее. Была удивлена, что получила так много баллов и это придало уверенности в себе", - отметила Сильдару в прямом эфире Kanal 2.

Сегодня у Келли Сильдару день рождения: спортсменка отмечает свое 20-летие. С днем рождения, Келли, и удачи в финале!

Женщины. Свободные дисциплины - хафпайп. Квалификация : Фристайл

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.