"Один за всех, и все за одного!" Президент Керсти Кальюлайд: в этом конфликте Украина стоит за нас всех

"Для украинского народа это уже восьмой год войны. Именно это стало причиной, по которой мы стоим здесь на Восточной Украине в городе Днепр. Именно это мы хотим напомнить миру", — сказала Керсти Кальюлайд.

"Мы надеемся, что Россия приступит к деэскалации, для этого еще есть возможность. Но мы должны всегда помнить, что только Россия и может снизить напряженность. Никто другой своим поведением не взвинтил эту напряженность. Мы выступаем и всегда будем выступать за право Украины свободно выбирать себе союзников и партнеров. Эстония всегда стояла за политику открытых дверей в НАТО, мы будем это делать и в дальнейшем".

Президент отметила, что в этом конфликте "Украина стоит за нас всех", поэтому "мы должны сегодня все вместе стоять с Украиной. "Один за всех и все за одного, здесь не может быть никакого другого подхода", — сказала она.

Кальюлайд выразила надежду на то, что уже в этом году на Украине наступит мир. "В противном случае мы увидим еще больше трагизма, мы увидим еще больше страдающих семей как на Украине, так и в России. Мы увидим, как система международной безопасности будет значительно, если не до конца сломана".

"Именно поэтому мы сегодня здесь. Слава Україні!", — закончила свое выступление Кальюлайд.