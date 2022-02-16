Швеция выбила Канаду из хоккейного турнира Олимпиады и попала на Россию

Оба гола в матче были забиты в третьем периоде. Причем решающую шайбу скандинавы провели в пустые ворота.

Швеция — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 — 51 Валльмарк

2:0 — 59 Ландер (Хольмберг)

Теперь шведы станут соперниками сборной России в полуфинале Олимпиады-2022. Еще одну пару 1/2 финала составят сборные Финляндии и Словакии. Оба матча пройдут в пятницу 18 февраля.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в турнире не принимают участие хоккеисты НХЛ, что значительно ослабило все команды, но особенно — североамериканские сборные.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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