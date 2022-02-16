УЕФА открыл дело из-за оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на матче по мини-футболу

Во время матча с Россией украинцы скандировали: ”Путин — #####!”, а также призывали к убийству российских граждан.

В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство по факту возможного нарушения украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.

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