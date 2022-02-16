16.02.2022, 19:13
УЕФА открыл дело из-за оскорблений Путина украинскими фанатами и призывов к убийству россиян на матче по мини-футболу
Foto: Andres Putting
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков сборной Украины по мини-футболу, сообщает Sports.ru.
Во время матча с Россией украинцы скандировали: ”Путин — #####!”, а также призывали к убийству российских граждан.
В результате против УАФ открыли дисциплинарное производство по факту возможного нарушения украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.
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