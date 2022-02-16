Дом Стенбока и МИД окрасятся сегодня вечером в желто-голубой в поддержку Украины

”Мы видим, какому огромному давлению подвергаются Украина и украинцы. Наша поддержка Украине непоколебима, наш посыл очень четкий — мы вас не бросим”, — сказала премьер-министр Кая Каллас по случаю Дня народного единения Украины.

Премьер-министр подчеркнула, что Украина имеет право сама определять свое будущее. ”Каждое государство само, без внешнего вмешательства, принимает свои решения в сфере внешней политики и политики безопасности. Мы продолжим оказывать Украине политическую, экономическую, а также военную поддержку”, — сказала Каллас. Премьер-министр также добавила, что мы призываем Россию к деэскалации и обращению к дипломатическим средствам снижения напряженности.

”То, как сегодня по всему миру отмечают День народного единения Украины, показывает, что Эстония и союзники решительно поддерживают Украину. Напряжение и нарастающая угроза на украинской границе стали очень изматывающим и тяжелым испытанием для украинского народа. В такое время Украине нужна всесторонняя политическая, экономическая и оборонная поддержка, а также сигналы со всего мира, что она не одна противостоит этому кризису”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Президент Украины Владимир Зеленский провозгласил 16 февраля Днем народного единения. Это день отмечается поднятием желто-голубых украинских флагов и пением гимна. Президент Зеленский призвал украинцев в этот день выражать единство. В поддержку Украины окрасятся в желто-голубой цвет публичные здания и объекты по всему миру, в том числе в Таллинне, Риге и Вильнюсе.

Эстония оказывает Украине как политическую, так и практическую помощь. Также Эстония оказывает украинцам военную помощь оборонного характера, а при необходимости готова также делиться опытом в сфере кибербезопасности. В сотрудничестве с Германией Эстония только что передала Украине полевой госпиталь. Мы поддерживаем Украину также помощью в деле развития и гуманитарной помощью.

Также в Эстонии запущена инициатива: ”Для Украины!”. Более подробную информацию о ней можно найти здесь.